نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: هدفنا تأهل مصر لكأس العالم وإسعاد الشعب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على أن هدفه الرئيسي هو تأهيل الفريق إلى كأس العالم المقبل وإسعاد الشعب المصري.

وقال حسام حسن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للكشف القميص الجديد للمنتخب: "مصر هي الأكثر فوزًا ببطولة أمم إفريقيا، ومن ثم فإننا نستحق أن نكون في الريادة في كل شيء. هدفنا كجهاز فني هو إسعاد الجماهير المصرية".

وأضاف: "الأولوية بالنسبة لنا هي التأهل إلى كأس العالم، وبعد ذلك سنركز على كيفية تقديم أداء مميز. نحن لا نختلف عن منتخب المغرب في شيء".

وأختتم: "الروح القتالية التي يمتلكها لاعبو المنتخب ستساهم في ظهور العناصر الجديدة بشكل جيد، لأن مصر دائمًا ما تخرج مواهب جديدة".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كاب فيردي يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. وقد ضمن المنتخب المصري تأهله إلى البطولة بعد تحقيق 12 نقطة كاملة من 4 مباريات.