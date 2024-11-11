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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، اليوم الإثنين، أن جواو بيريرا سيكون مدربه الجديد خلفًا لروبن أموريم، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

من هو خليفة أموريم في لشبونة؟.. تعرف على المدرب الجديد

وأفاد بيان للنادي أن بيريرا (40 عامًا)، الذي كان يدرب حتى الآن الفريق الرديف لسبورتنغ، سيتولى مسؤولية الفريق الأول الذي يتصدر الدوري البرتغالي بالعلامة الكاملة بعد فوزه في 11 مباراة.

وارتبطت مسيرة جواو بيريرا التدريبية مع سبورتنغ، سواء في فريق تحت 23 عامًا أو الفريق الرديف.

كلاعب، بدأ مسيرته في صفوف الغريم التقليدي بنفيكا، وبعد فترات قضاها في جيل فيسنتي وبراغا، انضم إلى سبورتنغ ثم انتقل إلى فالنسيا في 2012، حيث قضى موسمين.

عاد اللاعب الدولي البرتغالي إلى سبورتنغ مرتين، أولًا في موسم 2015-2016 ثم في موسم 2020-21، وهو الموسم الذي أنهى فيه مسيرته وفاز بلقب الدوري مع "الأسود" تحت قيادة زميله السابق روبن أموريم.