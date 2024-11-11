نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: اتحاد الكرة يرفض قيد ايجاريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل المكالمه التي جمعت حسين لبيب رئيس نادي الزمالك مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بسبب صفقة الزمالك الإنجليزية المنتظرة أوفي إيجاريا.

شبانة: اتحاد الكرة يرفض قيد ايجاريا



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لبيب استفسر من العطار هاتفيا حول إمكانية قيد اللاعب الإنجليزي المنتظر أن يتم التعاقد معه خلال الأيام القادمة أوفي إيجاريا حاليا دون الانتظار إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير خاصة وإنه لاعب حر غير مقيد في أي نادي حاليا.

وأكمل شبانة بأن رد المدير التنفيذي على استفسار رئيس الزمالك جاء بعدم إمكانية قيد اللاعب حاليا وفق النظام المعمول به حاليا في مصر وإنه عليهم الانتظار إلى شهر يناير لقيد اللاعب.

