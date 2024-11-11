نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يصطدم بالبلدية ووادي دجلة يواجه الترسانة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المقاولون العرب يصطدم بالبلدية ووادي دجلة يواجه الترسانة بدوري المحترفين

تستكمل اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة من دوري القسم الثاني ا دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات وتختتم الجولة، الساعة الخامسة مساءً.



مباريات الساعة الثانية والنصف



1-لافيينا × السكة الحديد

يشهد ملعب الأسيوطي سبورت صطدم مرتقب بين فريق لافيينا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد صلاح برصيد 6 نقاط مع فريق السكة الحديد صاحب المركز العاشر بقيادة احمد عبد الرؤوف برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق السكة الحديد على طنطا بهدف دون رد بينما تعادل فريق لافيينا سلبيًا مع أبو قير.

2-طنطا × كهرباء الإسماعيلية



يستضيف ستاد طنطا لقاء فريق طنطا صاحب المركز التاسع عشر بقيادة خالد عيد برصيد نقطة واحدة فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز السابع بقيادة ياسر الكناني برصيد 8 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق كهرباء الإسماعيلية تعادل إيجابيًا مع وادي دجلة بهدف لمثله بينما تلقي فريق طنطا الهزيمة من فريق السكة الحديد بهدف دون رد.

3-بروكسي × أبو قير



على ملعب نادي بروكسي يلتقي فريق بروكسي صاحب المركز الرابع بقيادة محمد حامد برصيد 9 نقاط مع فريق

ابو قير للاسمده صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عطيه برصيد 8 نقاط



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بروكسي مع بلدية المحلة بهدف لمثله بينما تعادل ابو قير للاسمده سلبيًا مع لافيينا.

مباريات الساعة الخامسة مساء

1-المقاولون العرب × بلدية المحلة



على ستاد المقاولون العرب يلعب فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 10 نقاط

مع فريق بلدية المحلة المركز الخامس عشر بقيادة ابراهيم صلاح برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق بلدية المحلة مع بروكسي بهدف لمثله بينما تلقي فريق المقاولون العرب الهزيمة أمام بترول أسيوط بهدفين نظيفين.



2-وادي دجلة × الترسانة



على ستاد السلام ولقاء القمة بين فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ برصيد 11 نقطة مع فريق الترسانة وصيف المجموعة بقيادة جمعة مشهور برصيد 10 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الترسانة على راية بهدفين نظيفين، بينما تعادل فريق وادي دجلة تعادله الإيجابي مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لمثله.

. تعد هذه المباراة صراعًا على صدارة الترتيب، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في القمة.



الترتيب



1- وادي دجلة 11 نقطة

2- الترسانة 10 نقاط

3- اسوان 10 نقاط

4- المقاولون العرب 10 نقاط

5- بروكسي 9 نقاط

6- وي 9 نقاط

7- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

8- ابو قير للاسمده 8 نقاط

9- القناة 8 نقاط

10- ديروط 7 نقاط

11- البترول 7 نقاط

12- السكة الحديد 7 نقاط

13- لافيينا 6 نقاط

14- سبورتنج 6 نقاط

15- منتخب السويس 6 نقاط

16- بلدية المحلة 5 نقاط

17- الداخلية 5 نقاط

18- راية 5 نقاط

19- المنصورة نقطتين

20- طنطا نقطة