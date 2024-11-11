نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحل مشكلة الدفاع.. 3 صفقات دفاعية على طاولة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية، عن آخر تطورات ملف تدعيم خط الدفاع داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل معاناة الفريق الملكي من إصابات قوية على مستوي خط الدفاع.

وقال الصحفي الإسباني برونو أليماني، أن ريال مدريد يسعي بقوة للتعاقد مع مدافع قوي خلال الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل الإصابات التي يُعاني منها الفريق الملكي على مستوي خط الدفاع خلال الفترة الأخيرة.

ويُعاني الفريق الملكي من إصابات عديدة على مستوي خط الدفاع، في ظل إصابة كل من ميليتاو وديفيد آلابا وكارفخال.

وأضاف أليماني أن ريال مدريد وضع عدة خيارات دفاعية لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار الصحفي الإسباني أن هناك 3 أسماء رئيسية على طاولة الفريق الملكي لتدعيم المنظومة الدفاعية في الميركاتو الشتوي 2025.

وجاءت الأسماء التي رصدها النادي الملكي على النحو التالي:

1- الإسباني إيميريك لابورت مدافع النصر السعودي.

2- السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

3- الألماني جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الألماني.