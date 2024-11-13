سر تصدر هند رستم للتريند.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة الراحلة هند رستم تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعدما صادف أمس الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر ذكرى ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من 1931، ورحلت عن عن عالمنا 8 أغسطس 2012.

معلومات عن هند رستم

ولدت هند رستم في 12 من نوفمبر عام 1931 في حي محرم بك بالإسكندرية، وكان والدها ضابط شرطة حرص على تعليمها تعليما متميزا، فألحقها بمدرسة فرنسية، وهناك بدأ شغفها بالفن حيث مارست الرقص والغناء والتمثيل في الحفلات المدرسية، وبدأت تحلم باليوم الذي تصبح فيه نجمة سينمائية.

مشوار هند رستم الفني

وكانت بداية هند رستم مسيرتها الفنية، عندما التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة بسنت، وعملت مع نخبة من كبار المخرجين منهم عاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى.