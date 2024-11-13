وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - اتصالًا بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق، عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اجتماعًا خلال زيارته إلى بيروت اليوم 13 نوفمبر مع الزعيم الدرزي السيد وليد جنبلاط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الدكتور بدر عبد العاطي أكد على استمرار الدعم المصري للبنان حكومة وشعباً في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

وتطرق اللقاء إلى المساعي المصرية الدؤوبة الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف الحرب على لبنان. وأكد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من جميع الأطراف ودون انتقائية، بما يضمن إنهاء الاعتداءات على السيادة اللبنانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية.

وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لمحاولات فرض التهجير والنزوح على سكان مناطق كاملة من لبنان، مضيفًا أن مصر تدرك حجم التبعات الإنسانية للحرب، وخاصة على النازحين من المناطق المعتدى عليها في ضاحية بيروت الجنوبية والبقاع وجنوب لبنان، منوهًا إلى أن مصر مستمرة في إمداد لبنان بالمساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الجسر الجوي، مبرزًا الشحنة الرابعة من المساعدات التي تم تسليمها اليوم، في تجسيد عملي للالتزام المصري بدعم لبنان على المستوى الإنساني والسياسى.

وفيما يتعلق بأزمة الشغور الرئاسي، أكد الوزير عبد العاطي ضرورة عدم إقصاء أو تهميش أي مكون لبناني، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على مساعدة الأطراف اللبنانية على تقليل الاستقطاب وتعزيز التكاتف المجتمعي، مؤكدًا على أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.