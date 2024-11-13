أخبار مصرية

ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم بحوزته 14 فرد محلى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل سبق إتهامه فى 15 قضية ما بين "سلاح نارى، سرقة، وذخائر" مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 14 فرد محلى وأجزاء وأدوات التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا