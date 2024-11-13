ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الفيوم بحوزته 14 فرد محلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل سبق إتهامه فى 15 قضية ما بين "سلاح نارى، سرقة، وذخائر" مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 14 فرد محلى وأجزاء وأدوات التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.