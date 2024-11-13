عودة ياسمين رئيس لعملها.. ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس،التي عرضت مساء أمس على شاشة قناة "دي إم سي"، العديد من الأحداث المشوقة، ومن بين تلك الأحداث عودة لقاء (ياسمين رئيس) للعمل في البنك مرة أخرى، وفور عودتها للمنزل وجدت والدها مغشيا عليه وينزف من رأسه.

مسلسل رقم سري

أبرز أحداث الحلقة الرابعة

بدأت الحلقة بذهاب لقاء لمديرتها ندى عشماوي (نادين أحمد)، لتهددها بالفيديو الذي صورته لها مع طليقها، وكان شرطها أن تعود لوظيفتها في البنك حتى لا يتم تسريب الفيديو، ويذهب المحامي لطفي عبود (صدقي صخر) للموظف التي تم رفده من البنك لمعرفة سبب الرفد.

كما شهدت الحلقة عودة وافي معتمد (عمرو وهبة) للعمل مع لطفي عبود المحامي، وفي نهاية الحلقة وعند عودة لقاء إلى منزلها لتواجه صدمة جديدة؛ إذ تجد والدها غارقًا في دمائه إثر إصابته في رأسه، ولم تعرف كيف تتصرف ومن فعل ذلك.

مواعيد عرض مسلسل "رقم سري" والقنوات الناقلة

يذاع مسلسل "رقم سري" من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة "dmc"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة في الساعة 2 صباحًا، كما يُعرض أيضًا على قناة dmc دراما في الساعة 11 مساءً، إضافة لعرضه عبر منصة Watch It الرقمية.



أبطال وصناع مسلسل “رقم سري”

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.