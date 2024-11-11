نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة العراق والأردن وذلك ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.



تلقى منتخب العراق خسارة في آخر مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويأمل إلى العودة لذاكرة الانتصارات مرة أخرى.

بينما نجح منتخب الأردن في الفوز على عمان برباعية نظيفة ويسعى لمواصلة انتصاراته في التصفيات الآسيوية.



يحتل منتخب الأردن المركز الثاني في المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر أيضًا مباراة واحدة.



في حين يحتل منتخب العراق المركز الثالث خلف منتخب الأردن بنفس عدد رصيد النقاط ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة المنتخب العراقي.



موعد مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم



من المقرر أن تقام مباراة العراق والأردن يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب البصرة الدولي بالعراق وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2026.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة العراق والأردن عبر شبكة قنوات beIN Sports HD بي إن سبورت القطرية.