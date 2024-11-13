نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق نقيب أطباء القاهرة على واقعة طبيبة كفر الدوار: "خطأ فادح وإجراءات تأديبية قادمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، عن أسفها حيال التطورات الأخيرة، في تعليق على واقعة الفيديو المثير للجدل الذي نشرته طبيبة كفر الدوار، وسام شعيب، مؤكدةً أن الطبيبة أخطأت في حق مهنتها بنشر معلومات تتعلق بحالات شخصية للمرضى، ما اعتُبر إفشاءً لأسرارهم.

أوضحت غالب أن النقابة كانت تفضل احتواء الأمر داخليًا عبر إجراءات تأديبية، لكنها اضطرت لتحويل القضية إلى التحقيق بعد خروجها إلى العلن.

موقف نقابة الأطباء من الواقعة

أوضحت النقابة أن وسام شعيب، خريجة عام 2020، ارتكبت خطأً وصفته بـ "الفادح" والذي يتعارض مع أخلاقيات مهنة الطب، حيث انتقدت النقابة استخدام ألفاظ لا تليق بطبيب، مشددة على أهمية تقديم الرعاية الطبية للجميع دون تمييز أو تدخل في الحياة الشخصية للمرضى.

وقد قررت النقابة إحالة الطبيبة للتحقيق بعد تلقي شكاوى عدة، واستنكرت هذا التصرف الفردي الذي اعتبرته إساءة للمرضى والمهنة.

النيابة العامة والنيابة الإدارية تفتحان تحقيقًا

بدأت نيابة كفر الدوار تحقيقاتها مع الطبيبة، موجهة إليها اتهامات تتعلق بتكدير السلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة والإساءة إلى الشعب المصري.

كما فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا منفصلًا، مشيرةً إلى أن محتوى الفيديو قد يمثل انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفة لقواعد وأخلاقيات ممارسة الطب.

إجراءات تأديبية ووعي بأخلاقيات الطب

اختتمت غالب تصريحها بأن النقابة لن تتساهل في التعامل مع هذه القضية، وأنها تعمل على رفع مستوى وعي الأطباء بأخلاقيات المهنة وقيمها، لضمان تقديم رعاية شاملة ومحترمة لجميع المرضى دون التطرق إلى حياتهم الخاصة أو استغلالها بأي شكل من الأشكال.