نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب اليوناني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.

موعد مباراة إنجلترا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره اليونان، يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري الموافق الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب إنجلترا ضد اليونان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم.