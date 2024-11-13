قبل مواجهة قيرغيزستان .. باولو بينتو: لا يمكنني تقديم وعد بتحقيق الفوز!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - تحدث باولو بينتو، مدرب المنتخب الإماراتي، عن مواجهة منتخب قيرغيزستان، غداً الخميس، في الجولة الخامسة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب البرتغالي: “خضع المنتخب الإماراتي لبرنامج تحضيرات مختلف استعداداً لقيرغيزستان، مع التأكيد على مدى أهمية مباراة الغد، مع منافس نتقدم عليه بنقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الأولى”.

وأضاف: “أثق في قدرات لاعبي الإمارات على تقديم أداء جيد، في ظل معنويات عالية رأيتها في التدريبات الأخيرة، وقمت بدوري بالتشديد على اللاعبين بضرورة احترام الخصم، والسعي إلى تقديم كل ما لدينا من جهد على أرض الملعب لتحقيق الفوز”.

وتابع: “التأهل للمونديال يتطلب حصد أكبر عدد من النقاط، ولذا نحن حريصون على السعي بكل قوتنا لتحقيق الفوز في جميع مبارياتنا، وأظهرنا بالفعل أداء جيداً في مبارياتنا السابقة، باستثناء مواجهة كوريا الشمالية، ولم يحالفنا التوفيق بتحقيق نتيجة جيدة أمام أوزبكستان”.

وزاد: “أكدت على اللاعبين ضرورة تقديم أداء جيد، لأننا سنعاني كثيراً غداً، إذا قدمنا نفس أدائنا أمام كوريا الشمالية، ولا أحب الحديث عن الغيابات، وأفضل العمل مع المجموعة المتوفرة من اللاعبين، والتركيز على روح الفريق والجماعية في الأداء”.

وأتم: “لا أستطيع أن أعد بتحقيق الفوز في أي مباراة، لكني أتعهد بتقديم أفضل ما لدينا، مع علمي بأن الإعلام والجمهور، يتعامل مع الفرق والمدربين وفق النتائج، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، ونحقق نقاط مباراة الغد كاملة”.