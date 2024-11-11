سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام سوسيداد في الليغا

سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام سوسيداد في الليغامني فريق برشلونة بهزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الاسباني لكرة القدم، وذلك بخسارته أمام ريال سوسيداد بهدف دون رد، مساء الأحد، في ختام الجولة الثالثة عشرة للدوري، بعد سلسلة من سبعة انتصارات في جميع المسابقات.

وسجل شيرالدو بيكر هدف المباراة الوحيد لريال سوسيداد في الدقيقة 33، وقبلها ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد /فار/ هدفا سجله روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في الدقيقة 13 بداعي التسلل ضد اللاعب البولندي.

وحافظ برشلونة على الصدارة رغم الخسارة وتجمد رصيده عند 33 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط عن ريال مدريد ثاني ترتيب "الليغا"، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، أما ريال سوسيداد فقد رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وفي باقي مباريات الجولة اليوم، تغلب بهدف دون رد كل من: أتلتيكو مدريد على ريال مايوركا، وجيرونا على خيتافي، فيما تعادل بلد الوليد مع أتلتيك بيلباو بهدف لمثله، كما تعادل ريال بيتيس مع سيلتا فيغو بنتيجة (2 -2).