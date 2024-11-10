نيوكاسل ينهي سلسلة انتصارات نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - وضع نيوكاسل يونايتد، حدا لانتصارات مضيفه نوتنجهام فورست ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب عليه (3-1) اليوم الأحد، في المرحلة ال11 للمسابقة.

بادر نوتنجهام بالتسجيل عن طريق موريلو في الدقيقة (21)، لكن نيوكاسل انتفض في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف دفعة واحدة.

وسجل السويدي أليكسندر إيزاك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة (54)، وأضاف زميلاه جولينتون، وهارفي بارنيس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و83 على الترتيب.

وتجمد رصيد نوتنجام فورست، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية بالبطولة على كريستال بالاس وليستر سيني ووست هام يونايتد عند 19 نقطة، ليظل في المركز الثالث بترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بعدما كان في المركز الثالث عشر.

