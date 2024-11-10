أرسنال يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق تشيلسي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي أرسنال وسط حذر دفاعي من تشيلسي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد تشيلسي بالتعادل السلبي.

ومع أحداث الشوط الثاني، زادت محاولات لاعبي فريق أرسنال لتسجيل هدف التقدم في شباك تشيلسي

وعند الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، نجح اللاعب جابرييل مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال في تسجيل هدف أول في مرمى تشيلسي، بأسيست من أوديجارد.

وأدرك اللاعب بيدرو نيتو نجم فريق تشيلسي هدف التعادل في شباك أرسنال، في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، بتمريرة من إنزو فيرنانديز.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع، لتنتهي أحداث مباراة أرسنال ضد تشيلسي بالتعادل الإيجابي.