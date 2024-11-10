نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. كولر يطلب رحيل صفقة الأهلي الجديدة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مفاجأة بتوجيهه طلبًا لإعارة صفقة الفريق الجديدة، عمر الساعي، في يناير المقبل، وذلك بسبب قلة خبراته.

وأكد مصدر داخل النادي، أن كولر يعتقد أن الساعي يحتاج إلى مزيد من المباريات لاكتساب الخبرة قبل أن يصبح مؤهلًا للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن كولر معجب بمستوى اللاعب، لكنه يرى أن هناك عدة لاعبين في نفس مركز الساعي، مما يضعف فرصه في المشاركة بشكل منتظم.

كما أضاف أن النادي ينتظر فتح باب القيد الشتوي في يناير المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن إعارة الساعي، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية مصرية بالحصول على خدماته.