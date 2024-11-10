نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يواصل التألق في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يكتب النجم المصري محمد صلاح التاريخ بتحقيق ارقامًا مميزة جديدة اليوم بعد تمريرته الحاسمة خلال المباراة التي تجمع فريقه الإنجليزي ليفربول ضد نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

وساعدت تمريرته المتقنة في تسجيل الريدز هدفه الأول في شباك أستون فيلا، أثناء اللقاء المُقام حاليًا على ملعب “أنفيلد”.

وسجل ليفربول الهدف في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، بعدما أرسل صلاح تمريرة جيدة إلى زميله داروين نونيز، الذي أسكن الكرة في الشباك بسهولة ليمنح فريقه التقدم 1-0.

وكشفت شبكة "سكاواكا" الإنجليزية، أن الفرعون المصري محمد صلاح يصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يسجل عشر تمريرات حاسمة أو أكثر في جميع المسابقات، وهو إنجاز يعكس اجتهاده المستمر ومساهمته الكبيرة في نجاحات الفريق.

وتستمر المباراة في الشوط الثاني حاليًا في ظل تفوق ليفربول 1-0 على أستون فيلا، وسط أداء متقن ومرتب من صلاح وزملائه.