نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر لعبة العراق والأردن.. موعد لعبة العراق vs الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر لعبة العراق والأردن.. موعد لعبة العراق vs الأردن.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى بث مباشر لعبة العراق والأردن، القمة الكروية المنتظرة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والتي تجمع بين المنتخب العراقي والمنتخب الأردني. يسعى كلا الفريقين للفوز في هذه المباراة المهمة لتعزيز فرص التأهل وكسب ثلاث نقاط ثمينة ترفع من ترتيبهما في البطولة.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد لعبة العراق vs الأردن وأبرز تفاصيل المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة لبث مباشر لعبة العراق والأردن وتردداتها، ليتمكن المشجعون من متابعة هذا الحدث الكروي.

موعد لعبة العراق vs الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

وتقام لعبة العراق vs الأردن يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، حيث تنطلق المباراة في الأوقات التالية حسب التوقيت المحلي لبعض الدول:

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وستُجرى المباراة في أجواء حماسية، ويتوقع أن تشهد متابعة جماهيرية واسعة من محبي بث مباشر لعبة العراق والأردن الذين يتوقون لرؤية أداء الفريقين في هذه المواجهة المهمة.

القنوات الناقلة لبث مباشر لعبة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

وللمهتمين بمتابعة بث مباشر لعبة العراق vs الأردن، سيتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية التي تتيح البث بجودة عالية HD، ومن أبرز القنوات الناقلة:

قناة العراقية الرياضية

كما تعد قناة العراقية الرياضية من القنوات الرائدة في نقل المباريات التي تخص المنتخب العراقي، حيث ستقوم بنقل لعبة العراق والأردن، ويمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

التردد: 10719

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: عالية HD

قناة الكأس الرياضية

وتوفر قناة الكأس الرياضية تغطية مميزة للمباريات العربية والدولية، وستبث بث مباشر لعبة العراق والأردن، حيث يمكن متابعة المباراة عبر تردد القناة التالي:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/5

جودة البث: HD

أهمية بث مباشر لعبة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

فيما يعتبر بث مباشر لعبة العراق vs الأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026 من المباريات الحاسمة التي تشكل نقطة محورية للفريقين، فكل من المنتخب العراقي والمنتخب الأردني يسعى إلى الحصول على ثلاث نقاط لتعزيز فرصته في التأهل، ويحرص مدربا الفريقين على إعداد اللاعبين بشكل مكثف لهذه المباراة الحاسمة لضمان تقديم أداء يليق بطموحات الجماهير، مما يجعل بث مباشر لعبة العراق والأردن من الأحداث الرياضية المنتظرة.

تشكيلة المنتخب العراقي والمنتخب الأردني المتوقعة

وتأتي لعبة العراق vs الأردن بتشكيلة متوقعة لكل فريق، حيث يمتاز كلا المنتخبين بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة عالية، وإليكم التشكيلة المتوقعة لكلا المنتخبين في بث مباشر لعبة العراق والأردن:

تشكيلة المنتخب العراقي المتوقعة

حارس المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: علي عدنان، ريبين سولاقا، علي فايز، مصطفى ناظم

خط الوسط: أمجد عطوان، صفاء هادي، حسين علي

خط الهجوم: مهند علي، إبراهيم بايش، أيمن حسين

تشكيلة المنتخب الأردني المتوقعة

حارس المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: طارق خطاب، إحسان حداد، سالم العجالين، يزن العرب

خط الوسط: خليل بني عطية، بهاء فيصل، نور الروابدة

خط الهجوم: ياسين البخيت، موسى التعمري، حمزة الدردور

كيف تتابع بث مباشر لعبة العراق والأردن

وللحصول على تجربة مشاهدة مميزة في بث مباشر لعبة العراق والأردن، يمكن متابعة المباراة على القنوات الناقلة التي تقدم جودة عالية للصوت والصورة، أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت الذي توفره قنوات مثل الكأس والعراقية الرياضية، وستتيح هذه القنوات متابعة ممتعة لعشاق لعبة العراق vs الأردن.

تحليل أداء الفريقين قبل لعبة العراق vs الأردن

ويتطلع كل من المنتخب العراقي والمنتخب الأردني إلى تحقيق الانتصار في لعبة العراق والأردن لتعزيز موقعه في التصفيات، ومن المتوقع أن تعتمد تشكيلة العراق على الأداء الهجومي لاستغلال نقاط ضعف المنافس، فيما قد تركز تشكيلة الأردن على الجانب الدفاعي مع استغلال الهجمات المرتدة، كما أنه من المنتظر أن تكون المباراة قوية من الناحية التكتيكية، حيث يتوقع المحللون أن تشهد بث مباشر لعبة العراق والأردن إثارة وتنافسية عالية.

نصائح لمتابعة بث مباشر لعبة العراق والأردن بجودة عالية

وإذا كنت ترغب في متابعة بث مباشر لعبة العراق vs الأردن بجودة ممتازة، ينصح باستخدام اتصال إنترنت قوي وتحديث القنوات الناقلة لضمان عدم حدوث تقطيع أثناء المشاهدة، ويمكن الوصول إلى البث عبر موقع القناة أو تطبيقات البث الخاصة بها، مما يتيح تجربة سلسة وممتعة لمتابعي لعبة العراق والأردن.