نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات كؤوس.. مباريات ريال مدريد المتبقية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي أيامًا صعبة للغاية، سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي، حيث تراجع مستوي الفريق كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

بدأت الأزمة عندما سقط الفريق الملكي أمام غريمه التقليدي برشلونة، بأربعة أهداف مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبعد ذلك الخسارة القاسية أمام ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

مباريات ريال مدريد المتبقية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

• ليفربول الإنجليزي

• أتالانتا الإيطالي

• سالزبورغ النمساوي

• بريست الفرنسي

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ويمتلك الفريق الملكي 6 نقاط في دوري أبطال أوروبا، من أصل 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر في مثلهما.