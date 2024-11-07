نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوة الضاربة تتصدر تشكيل الأهلي في مباراة اليوم أمام زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام زد إف سي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-25.

وقد بدأ الأهلي مشواره في الدوري هذا الموسم بفوزٍ عريض على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام زد في الدوري المصري: وفقًا لاختيارات المدرب السويسري مارسيل كولر، من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيلٍ يضم:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وزد

ستُقام المباراة بين الأهلي وزد اليوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.