نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يحفز لاعبي المصري قبل مواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراته المقبلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمعه بنظيره فريق الجونة.

تنطلق هذه المباراة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.

شهد المران حضور محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث نقل للاعبين والجهاز الفني تحيات مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي.

وركز الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر خلال المران على بعض الجوانب التكتيكية والفنية، بالإضافة إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين لضمان جاهزيتهم الكاملة للمباراة القادمة.

قام الجهاز الفني البورسعيدي بإجراء بعض التدريبات الخاصة بالكرات الثابتة لتحسين استغلال الفرص الهجومية وتقوية الجانب الدفاعي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.