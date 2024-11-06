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أحمد جودة - القاهرة - أوقف النصر الانطلاقة المثالية للهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد التعادل في قمة الرياض بالجولة الماضية، ليتطلع فريق المدرب جورجي جيسوس حامل اللقب للعودة للانتصارات عندما يستقبل الاتفاق يوم الجمعة المقبل.

الهلال يحسم مصير جيرارد.. وغموض موقف بنزيما

وفاز الهلال في أول ثماني مباريات قبل أن يبدو في طريقه للخسارة أمام النصر إلا أن هدف سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أنقذه من تلقي الخسارة الأولى في موسمين بعدما توج الموسم الماضي دون هزيمة.

ولدى الهلال 25 نقطة في الصدارة متقدمًا بنقطة واحدة على الاتحاد وست نقاط على النصر الثالث.

وانتفض الهلال بعد تعادله مع النصر، وفاز 3-0 على ضيفه الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما تكفل ألكسندر ميتروفيتش بتسجيل ثلاثية من الأهداف ليواصل الفريق تصدر المسابقة وله 12 نقطة بعد أربع جولات متساويًا مع منافسه المحلي الأهلي.

وإذا فاز الهلال، فسيكون حقق جيسوس انتصاره الرابع على الاتفاق ليكون الفريق الذي يتخذ من الدمام مقرًا له أكثر فريق تفوق عليه المدرب البرتغالي في دوري المحترفين بالتساوي مع الأهلي والاتحاد.

ويحل الاتفاق ضيفًا على الهلال وهو لم يفز في آخر ست مباريات ليكون المدرب ستيفن جيرارد في موقف لا يحسد عليه إذ تطالب الجماهير بإقالته بعدما تراجع الفريق للمركز 11 وله 11 نقطة بعدما اكتفي بالفوز ثلاث مرات في تسع مباريات.

وخسر الاتفاق 0-2 من مضيفه القادسية في قمة الشرقية ليتلقى الهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموسم.

* الاتحاد لمواصلة الضغط

يستقبل العروبة، في المركز 12 وله عشر نقاط، منافسه الاتحاد يوم الخميس في اختبار صعب لصاحب الأرض أمام فريق المدرب لوران بلان.

ويبحث الاتحاد، المنتشي بالفوز في قمة جدة على الأهلي بالجولة الماضية، عن احتلال الصدارة ولو مؤقتًا بالوصول إلى النقطة 27.

ولم يتضح موقف كريم بنزيما قائد الاتحاد من المشاركة بعدما غاب عن قمة جدة بسبب إصابة عضلية، وقال المدرب بلان إنه "لن يغامر بالدفع باللاعبين المصابين حتى تكتمل جاهزيتهم".

وسيحمل الجناح موسى ديابي مسؤولية الهجوم بعدما قدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه في الاتحاد ليكون أفضل صانع لعب في الدوري حتى الآن.

وتفتتح الجولة الخميس باستضافة القادسية، الخامس وله 16 نقطة، للفيحاء الذي جمع سبع نقاط في المركز 16، قبل أن يحل الشباب رابع الترتيب ضيفًا على الخلود الذي تعادل في آخر ثلاث مباريات.

ويبحث الأهلي عن العودة للانتصارات يوم الجمعة عندما يستضيف الرائد أملًا في تكرار مستواه بدوري أبطال آسيا للنخبة بعدما فاز 5-1 على الشرطة العراقي في منتصف الأسبوع.

وعلى الرغم من تحقيق فريق المدرب ماتياس يايسله للعلامة الكاملة في البطولة القارية بعد أربع مباريات، إلا أنه جمع 11 نقطة فقط في تسع مباريات ليحتل المركز التاسع متقدما بفارق الأهداف على الرائد.

ويسعى النصر للعودة للانتصارات على المستوى المحلي عندما يحل ضيفا على الرياض، أملًا في الاستفادة من فوز كبير 5-1 على العين الإماراتي، حامل اللقب، في دوري أبطال آسيا للنخبة والوصول للنقطة العاشرة في المركز الثالث.

وتعادل النصر مع الخلود قبل الخسارة من التعاون 0-1 في دور الستة عشر لكأس ملك السعودية ثم فرط في تقدمه أمام الهلال ليبتعد فريق المدرب ستيفانو بيولي عن الانتصارات محليًا.

لكن مهمة رفاق كريستيانو رونالدو لن تكون سهلة أمام الرياض السادس وله 14 نقطة.

وفي يوم السبت يلعب الفتح مع الخليج والوحدة مع ضمك قبل أن يستضيف التعاون منافسه الأخدود في ختام الجولة.