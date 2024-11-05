الرياضة

تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليل الفرنسي بعد قليل بستاد بيار موروا في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وليل

وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس وليل مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل يوفنتوس أمام ليل

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: كابال، جاتي، كالولو، كامبياسو.

خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، كونسيساو.

خط الهجوم: يلدز، فلاهوفيتش، تيون.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليل

قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20500
القمر: AzerSpace 56°E

قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20500
القمر: AzerSpace 56°E

قناة IRIB Tv3
التردد: 1200 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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