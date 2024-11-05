نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليل الفرنسي بعد قليل بستاد بيار موروا في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وليل

وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس وليل مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير حفيظ دراجي.

تشكيل يوفنتوس أمام ليل

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: كابال، جاتي، كالولو، كامبياسو.

خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، كونسيساو.

خط الهجوم: يلدز، فلاهوفيتش، تيون.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليل

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20500

القمر: AzerSpace 56°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20500

القمر: AzerSpace 56°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 1200 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E