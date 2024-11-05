نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ليل في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن تياجو موتا مدرب يوفنتوس الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليل الفرنسي بعد قليل بستاد بيار موروا في لقاء ناري بينهم ضمن منافسات الجولة 4 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة يوفنتوس وليل
وتنطلق صافرة بداية مباراة يوفنتوس وليل مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير حفيظ دراجي.
تشكيل يوفنتوس أمام ليل
حراسة المرمى: دي جريجوريو
خط الدفاع: كابال، جاتي، كالولو، كامبياسو.
خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، كونسيساو.
خط الهجوم: يلدز، فلاهوفيتش، تيون.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليل
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20500
القمر: AzerSpace 56°E
قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20500
القمر: AzerSpace 56°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 1200 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E