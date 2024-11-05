نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس السبب.. كريم بنزيما يكشف سر تراجع مستوى مبابي مع مدريد ويوجه له نصيحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جده السعودي، بعض النصائح لمواطنه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، وذلك بعد تراجع مستواه.

وانضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس يان جيرمان في صفقة انتقال حر.

بنزيما: ريال مدريد هو النادي الذي يمكنك الفوز فيه بجائزة الكرة الذهبية

وتحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما عن مواطنه مبابي بعد تعرضه لانتقادات عديدة بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي، في تصريحات تلفزيونية، قائلًا "لا تستسلم، عليه أن يضع في ذهنه أنه يجب أن يلعب في المركز رقم 9، فينيسيوس هو أفضل لاعب في العالم الآن ولا يمكن تحريكه من اليسار، عليهم أن يتبادلوا كثيرا، كيليان جيد جدًا على اليسار ولكن الآن يجب أن يكون جيدًا جدًا في مركز آخر".

وأضاف نجم هجوم اتحاد جدة "أعتقد أن كيليان مبابي يعرف أن هناك الكثير من الضغط هنا، ريال مدريد هو النادي الذي يمكنك الفوز فيه بجائزة الكرة الذهبية ولكن إذا لم تتمكن من التسجيل في مباراتين أو ثلاث مباريات، فسوف يقتلونك، عليه أن يتعلم كيف يتعايش مع ذلك وعليه أن يضع نفسه تحت الكثير من الضغط، كل مباراة هي لعبة جديدة وعليه أن يسجل الأهداف لأنهم أحضروك إلى هنا فقط لتسجيل الأهداف، لكنه يتمتع بالمستوى ولديه كل شيء للنجاح هنا. الضغط كبير هنا".

وعن تدهور أداء ريال مدريد في الآونة الأخيرة، قال كريم بنزيما "ريال مدريد يعود دائمًا، وخاصة عندما يشك الجميع في قدراته".

