نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: صدمة في معسكر منتخب مصر للشباب بعد استبعاد 10 لاعبين "فوق السن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطور غير متوقع في معسكر منتخب مصر لكرة القدم لمواليد 2008، حيث تم اكتشاف وجود 10 لاعبين تتجاوز أعمارهم السن المسموح به ضمن التشكيلة.

اكتشاف 10 لاعبين فوق السن في معسكر منتخب 2008

وأوضح شوبير في تصريحاته التلفزيونية أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استبعاد هؤلاء اللاعبين، وهم: محمد إيهاب وعمر ياسر من الزمالك، عبد الرحمن نصير وعمر حسام من إنبي، عصام جمال ومحمد جابر من الاتحاد السكندري، محمد طارق من المقاولون، عمرو تامر من سموحة، زياد شاكر من الإسماعيلي، وعبد التواب محمد من حرس الحدود.

وأضاف شوبير: "لو كان فيهم لاعب من الأهلي كنت ذكرت اسمه أولًا، وأتفهم أي انتقادات تتهمني بالتحيز، لكن لا يصح أن يتعب ابن من أجل أن يلعب كرة القدم ثم يأتي آخر يتجاوز القوانين ويأخذ مكانه".