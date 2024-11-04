انت الأن تتابع خبر أسعار تذاكر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد مباراة الزمالك القادمة.. يبحث عشاق الفارس الأبيض عن موعد مباراة الزمالك القادمة لمتابعة ناديهم المفضل بعد أن بدأ الفريق في تحقيق الانتصارات وهزيمة النادي الأهلي العريق على بطولة كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري نايل

وعن موعد مباراة الزمالك القادمة فستكون مباراة الزمالك ضد سموحة؛ حيث يستعد للقاء نادي سموحة السكندري، الساعة 5 مساء يوم الجمعة القادمة في معقل دارهم في إستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وسموحة في دوري NILE

تنقل مباراة الزمالك القادمة ضد نادي سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري NILE، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وبالتحديد أون تايم سبورتس 1، بشكل حصري.

أسعار تذاكر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

أعلنت شركة تذكرتى المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير في مباريات كرة القدم التي تقام على الأراضي المصرية عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك القادمة.

جاءت أسعار تذاكر دخول الجماهير للمباراة وفق اعلان شركة تذكرتى على النحو التالي: