نصيحة من روبن اموريم إلى جماهير مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث روبن اموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونه الحالي ومانشستر يونايتد القادم عن أهمية مواجهته ضد السيتي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

يلتقي مانشستر سيتي مع فريق سبورتنج لشبونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

استطاع فريق سبورتنج لشبونة تحقيق ثلاث انتصارات متتالية في الثلاث جولات السابقة بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أما مانشستر سيتي فحقق انتصارين وتعادل.

نصيحة من اموريم إلى جماهير مانشستر يونايتد

قال ‏روبن أموريم:"إذا كانت النتيجة ضد السيتي سلبية، فسوف تنخفض التوقعات؛ إذا فزنا فسوف يعتقدون أن اليكس فيرغسون الجديد قد وصل، ما يهمني هو الفوز، وتقديم وداع جيد في ألفالادي، والفوز في براغا وبدء مغامرة جديدة في مانشستر ".

كانت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الموافق 4 نوفمبر 2024 على هامش مواجهة سبورتنج لشبونة ضد مانشستر يونايتد ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا