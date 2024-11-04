نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسون أكينولا يثير أزمة جديدة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار النجم البنيني ساسمون أكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة جديدة داخل صفوف القلعة البيضاء، بعد اقتراب رحيله خلال الفترة المقبلة.

أكينولا يشعل أزمة كبرى في الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "سامسون أكينولا يرغب في الحصول على 500 ألف دولار للموافقة على فسخ عقده مع نادي الزمالك، والرحيل بشكل رسمي".

وأضاف كريم رمزي:" نادي الزمالك رفض دفع هذا المبلغ للاعب البنيني، بسبب أنه لم يقدم مستوى جيد مع الفارس الأبيض".

واختتم:" نادي الزمالك يرى أنه دفع راتب كبير للاعب سامسون أكينولا منذ التعاقد معه، ولكن لم يتم الاستفادة منه في شئ، ولم يؤدي بشكل جيد في الملعب".

