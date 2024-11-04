نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشاذلي: الزمالك مستواه تطور مع جوميز..والفريق يلعب بروح قتالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد أحمد الشاذلي، نجم الزمالك السابق، بمستوى الفريق الأبيض مع البرتغالي جوزيه جوميز خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يقدم كرة قدم ممتعة مع جوميز وذلك بدأ من بطولة السوبر الإفريقي والفريق يلعب بروح قتالية حتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف: "جوميز وضع بصمته مع الزمالك والفريق أصبح له شخصية داخل الملعب وهناك تجانس بين اللاعبين وحسام عبدالمجيد مستواه تطور للغاية".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.