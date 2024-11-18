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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت CR7 “كرواتيا ضد البرتغال”.. دون تقطيع مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم بث مباشر تويتر دوري الأمم.. يستضيف استاد بوليود في سبليت، كرواتيا، مساء اليوم مباراة منتظرة بين كرواتيا والبرتغال ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول، المجموعة الأولى) لموسم 2024-2025 ورغم أن البرتغال قد ضمنت تأهلها كمتصدرة للمجموعة وحجزت مقعدها في ربع النهائي، إلا أن المضيف الكرواتي يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان عبوره إلى مرحلة خروج المغلوب، على الرغم من بلوغه سن الـ39.

ويواصل الأسطورة كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ وقد تألق رونالدو بشكل لافت في الفوز الكبير للبرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 يوم الجمعة الماضي، حيث سجل هدفين، أحدهما عبر ركلة مقصية رائعة، ليحقق فوزه الدولي الـ132، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم سيرجيو راموس (131 فوزًا).

بجانب رونالدو، أضاف رافاييل لياو، برونو فرنانديز، وبييدرو نيتو أهدافًا أخرى في المباراة ضد بولندا، فيما نجح دومينيك مارزتشوك في تسجيل هدف وحيد لبولندا ليمنع البرتغال من الخروج بشباك نظيفة ومع ذلك، لم يشكل هذا الهدف مصدر قلق كبير للمدرب روبيرتو مارتينيز، الذي قاد فريقه للتألق طوال مشوار المجموعة.

حقق الفريق البرتغالي نتائج مميزة في المجموعة الأولى، إذ لم يخسر سوى مرة واحدة خلال آخر 10 مباريات خارج أرضه في دوري الأمم الأوروبية وكانت تلك الخسارة أمام سويسرا في يونيو 2022 منذ ذلك الحين، لم يتلق الفريق أكثر من هدف في مباراة واحدة سواء في مباريات رسمية أو ودية.

من جهتها، تعيش كرواتيا لحظات حرجة بعد أداء متذبذب منذ بداية التصفيات وعلى الرغم من فوزها على البرتغال في مباراة ودية صيفية 2-1 قبل يورو 2024، إلا أن البرتغال تمكنت من رد الدين بالفوز 2-1 في أول لقاء رسمي بينهما هذا الموسم في سبتمبر.

وكانت كرواتيا قد حققت 7 نقاط من 9 محتملة بين سبتمبر وأكتوبر، لكنها أهدرت فرصة ذهبية لضمان التأهل عندما خسرت أمام اسكتلندا بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق جون ماكجين.

يدخل الكرواتيون لقاء اليوم وهم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن اسكتلندا وبولندا لكن كرواتيا تملك أفضلية التفوق في المواجهات المباشرة على بولندا، ما يعني أنها في مأمن من خطر الهبوط، وتحتاج فقط إلى نقطة واحدة لتأكيد تأهلها.

مع ضمان البرتغال للصدارة، قرر روبيرتو مارتينيز إراحة العديد من نجومه الأساسيين، بمن فيهم كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، بيدرو نيتو، وبرونو فرنانديز الذي يغيب أيضًا بسبب الإيقاف وسيعود هؤلاء اللاعبون إلى أنديتهم للاستعداد لارتباطاتهم المقبلة.

ولتعويض الغيابات، استدعى المدرب البرتغالي بعض الأسماء الشابة، مثل فابيو سيلفا ومدافع سبورتينغ لشبونة الواعد جيوفاني كويندا ومن المتوقع أن يمنح مارتينيز الفرصة للاعبين مثل جواو فيليكس، جواو كانسيلو، وفيتينيا للظهور في التشكيلة الأساسية.

أما في كرواتيا، يغيب لاعب الوسط بيتار سوسيتش عن اللقاء بسبب الإيقاف عقب طرده في مباراة اسكتلندا ومن المتوقع أن يشغل مكانه إما ماريو باساليتش أو نيكولا فلاسيتش كذلك، قد تشهد التشكيلة عودة الحارس الأساسي دومينيك ليفاكوفيتش بعد انتهاء فترة إيقافه، ليحل مكان دومينيك كوتارسكي. في خط الدفاع، يمكن أن يدخل مارين بونغراتشيتش لتعويض إصابة كريستيان ياكيتش، بينما يحتفظ أندريه كراماريتش بموقعه في الهجوم.

تشكيل كرواتيا اليوم

الحارس: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: مارين بونغراتشيتش، دوجي كاليتا كار، يوشكو جفارديول، يوشكو سوتالو

الوسط: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، ماريو باساليتش

الهجوم: إيفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، لوكا سوسيتش.

تشكيل البرتغال اليوم