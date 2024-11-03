نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، المواعيد الرسمية لمباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2024-25.

الإعلان عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي

من المقرر أن تُقام المباريات على مدار يومي 6 و7 يناير 2025، وذلك على النحو التالي:

1_ الرائد vs الجبلين: الإثنين، 6 يناير 2025، الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الرائد في مدينة بريدة.

2_الشباب vs الفيحاء: الإثنين، 6 يناير 2025، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض.

3_التعاون vs القادسية: الثلاثاء، 7 يناير 2025، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون في مدينة بريدة.

4_الهلال vs الاتحاد: الثلاثاء، 7 يناير 2025، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض.