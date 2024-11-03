الرياضة

عاجل.. الإعلان عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، المواعيد الرسمية لمباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2024-25.

الإعلان عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي

من المقرر أن تُقام المباريات على مدار يومي 6 و7 يناير 2025، وذلك على النحو التالي:

1_ الرائد vs الجبلين: الإثنين، 6 يناير 2025، الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الرائد في مدينة بريدة.

2_الشباب vs الفيحاء: الإثنين، 6 يناير 2025، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الشباب في مدينة الرياض.

3_التعاون vs القادسية: الثلاثاء، 7 يناير 2025، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي التعاون في مدينة بريدة.

4_الهلال vs الاتحاد: الثلاثاء، 7 يناير 2025، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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