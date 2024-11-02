نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تفوز ببطولة العالم لكرة السرعة الـ 35 كبار وناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب مصر لكرة السرعة ببطولة العالم ٣٥ التي احتضنها مصر في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

حصد منتخب مصر في بطولة العالم، ٧ ميداليات ذهبية على مستوى الناشئين، إضافة إلى ٨ ميداليات أخرى للكبار.

أقيمت بطولة العالم بمشاركة أكثر من ١٣ دولة حول العالم، على رأسهم مصر، بجانب كلًا من فلسطين وتونس والمغرب والعراق والكويت على الجانب العربي، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبولندا والهند وغيرهم، وأكثر من ١٤٠ لاعب ولاعبة.

من جانبه أعرب النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، عن سعادته البالغة بتتويج مصر ببطولة العالم التي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

أكد أحمد الخطيب على أن إنجاز ابطالنا المصريين هو استمرار لسلسلة النجاحات في الفترة الأخيرة، مما يعبر عن الريادة في هذه اللعبة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

أضاف الخطيب أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ساهم بشكل كبير في إعداد رائع لأبطالنا لهذة البطولة من أجل حصد الميداليات وهو ما تم بالفعل بعد منافسات شرسة من المنافسين.

اختتم أن كرة السرعة تمر بطفرة كبيرة خلال هذه الحقبة، ونسعى دائمًا لجعل اسم مصر عاليًا بمختلف البطولات والمنافسات القارية والعالمية.