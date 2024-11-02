نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح البطولة العربية للبولينج بمشاركة 10 دول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت مساء اليوم السبت البطولة العربية للبولينج التي ينظمها الاتحاد العربي للبولينج بالتعاون مع الاتحاد المصري للبولينج برئاسة اللواء أحمد ناصر، وذلك في المركز الدولي للبولينج خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر.

يشارك في البطولة نحو 120 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 دول عربية هي العراق، الأردن، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين، عمان، لبنان، السعودية، ومصر الدولة المضيفة.

بدأت مراسم الافتتاح بعرض أعلام الدول المشاركة، ثم ألقى اللواء أحمد ناصر كلمة بصفته رئيس الاتحاد المصري للبولينج، وتم تكريم أسرة المرحوم فاروق هاريدي، رئيس الاتحاد الأفريقي للبولينج، بتقديم درع من الاتحاد المصري وآخر من الاتحاد العربي.

تبع ذلك كلمة من عبد الملك الشثري، رئيس الاتحاد العربي للبولينج، وعرض فني لفرق الموسيقات العسكرية للإعلان عن بدء البطولة.

تقام المنافسات في البطولة في فئات الفردي، الزوجي، الثلاثي، والفرق، لفئتي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى مسابقة الأساتذة. وسيتم توزيع الجوائز عقب انتهاء كل مسابقة ضمن فعاليات البطولة.