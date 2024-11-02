نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوبترا يعادل النتيجة في شباك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.



وعادل سيراميكا كليوبترا النتيجة في الدقيقة 24 عن طريق أحمد بلحاج بعد احتساب ركلة جزاء لكتيبة أيمن الرمادي عقب تدخل أكرم توفيق.



وكان حسين الشحات قد افتتح أهداف فريقه في الموسم الحالي مع حلول الدقيقة الرابعة، لتسكن تسديدة الشحات شباك بسام حارس عرين سيراميكا كليوبترا.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليبوترا في الدوري

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.