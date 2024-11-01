نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدف محمد هلال الثاني لـ البنك الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد هلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، من إحراز هدف التعادل لفريقه، في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح للزمالك في الدقيقة 37 من أحداث المباراة، عن طريق ناصر ماهر، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد صناعة من عبدالله السعيد.

فيما نجح محمد هلال من إحراز هدف التعادل للبنك الأهلي، في الدقيقة 50 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها ياو أنور بسبب عرقلة من بنتايك.

بينما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية، بصناعة من ناصر ماهر.

ونجح محمد هلال في إحراز هدف التعادل مجددا "الهدف الثاني للبنك الأهلي، في الدقيقة 76 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة الجزاء الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

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