نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات الزمالك يحققن انتصارًا كاسحًا على المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المصري البورسعيدي بسباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

سيدات الزمالك يهزمن المصري بسباعية

سجل أهداف الزمالك كل من، أليس أوياه أوجيبي أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، وياتوندي أتنوكي فاچوبي "هدفين"، وأيه إبراهيم "هدفًا".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح الفريق في تسجيل سبعة أهداف، بجانب إهدار بعض الفرص الأخرى المحققة التي كادت أن تضاعف من النتيجة.

وشهدت المباراة حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، لدعم ومؤزارة والجهاز الفني ولاعبات الفريق الأبيض.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وشيرين محمد مديرًا إداريًا، سيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".