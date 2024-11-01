سفيرة الإمارات في مصر: الامارات حريصة على دعم البرامج الخيرية والانسانية ونشر الخير والسلام في كل ربوع العالم

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أحمد جودة - القاهرة - عبرت سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الاعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري الذي سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن السباق يحمل إسما غاليا على الجميع، هو الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

سفيرة الإمارات في مصر: الامارات حريصة على دعم البرامج الخيرية

وقالت في كلمتها التي القتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس وحضره الفريق الركن /م/ محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق، ومعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وعدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي، ومستشفى 57357 والعاصمة الإدارية الجديدة: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حريصة على دعم كل البرامج الخيرية والإنسانية، ونشر الخير والسلام في كل مكان، تجسيدا لقيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش المشترك".

وأضافت: "إن العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الحبيبة، وما يربط الشعبين من روابط تاريخية طويلة، ومشاعر المحبة كفيلة بأن تضمن النجاح لأي حدث، خاصة أن كل المشاركين فيه يقومون بأدوارهم بدافع المحبة لإسم اليلدين الشقيقين".

وأضافت:" ونحن نتحدث عن سباق زايد الخير في مصر نعتز بمسيرة نجاح في 8 نسخ سابقة، شهدت إقامة الحدث الكبير في عدة محافظات منذ عام 2014 وحتى اليوم، ونحن نعلم مدى تقدير كل الأشقاء في مصر لهذا السباق الكبير، ونثق في استمرار هذا النجاح في النسخةالتاسعة هذا العام، ليحقق السباق أهدافه الخيرية والانسانية ويسهم في رسم البسمة غلى شفاه الأطفال، وتخفيف الآلام وتسهيل العلاج للمحتاجين، فكل الشكر لمن يساعم في هذا العمل الخيري، وننتظر مشاركة قياسية من مختلف فئات الشعب المصري الحبيب".