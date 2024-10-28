نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يدافع عن لاعب الزمالك بعد أزمته الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن لاعب وسط الزمالك زياد كمال، بعد الأحاديث التي دارت حوله عقب مباراة السوبر المحلي الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

كان زياد كمال ضمن التشكيلة الأساسية للزمالك، لكن المدرب البرتغالي جوميز قرر استبداله في الشوط الأول، مما جعله يشعر بالاستياء.

وعلق شوبير على ذلك، قائلًا: "خروج زياد كمال من المباراة كان أمرًا طبيعيًا، وشعر بالزعل، لكنه لم يُظهر أي قلة أدب. عندما حاول أحدهم مساعدته، قال له: اترك يدي".

واستشهد شوبير بأمثلة من عالم كرة القدم، حيث ذكر: "بيب جوارديولا استبدل أحد لاعبيه في مباراة سابقة، وعندما سُئل عن ذلك، قال إنه أمر طبيعي".

وأضاف: "كذلك، عندما استبدل يورجن كلوب محمد صلاح، وأظهر صلاح غضبًا، قال كلوب إنه لاعب عظيم ولا بد أن يشعر بذلك، وأكد أنه سيجلس معه لمعرفة السبب".

وأشار شوبير إلى مشكلة كبيرة تواجه اللاعبين في مصر، قائلًا: "السوشيال ميديا تضغط بشكل كبير على اللاعبين، وعندما تتعرض لاعبًا لضغوطات، فإنك لا تتركه في حاله".

