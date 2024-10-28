نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا ما تحتاجه الأندية الكبرى".. مدرب ليفربول يفاجئ صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فريقه من خسارة مؤثرة أمام نظيره نادي أرسنال في البريميرليج، حيث ساعد في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونجح صلاح في تسجيل هدف لفريقه وصناعة الهدف الثاني.

- سلوت يفاجئ صلاح

وأكد سلوتي في تصريحاته عن محمد صلاح عقب المباراة:" هذه هي الفائدة من وجود نجوم كبار داخل فريقك وهو حسم المباريات والمواقف الصعبة".

وتابع:" قدمنا مستوى كبير ومثير مثل مواجهة الأسبوع الماضي أمام تشيلسي، حيث نجح صلاح أيضا في صناعة هدف وهز شباك المنافس".

وأوضح:" عندما تكون داخل فريق كبير لا بد أن تمتلك هذه النجوم مثلنا نحن وأرسنال بالتأكيد لضمان وجود جودة كبيرة ونتائج إيجابية".

وأكمل:" محمد صلاح كان اليوم هو اللاعب الذي يحدث الفارق لفريقه وهو كذلك دائما".

وأختتم:" ابراهيما كوناتي كان مميز ومؤثر جدا وهو لا يحظى بأي اهتمام رغم ما يقدمه".

