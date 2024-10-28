نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يعلق على بيع أحمد القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي كريم رمزي على قرار إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعرض النجم التونسي أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا للبيع.

كريم رمزي يعلق على بيع أحمد القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أحمد القندوسي انتقل بشكل نهائي إلى نادي سيراميكا كليوباترا، بعد قرار النادي الأهلي بعرضه للبيع".

وأضاف:" النادي الأهلي دفع راتب أحمد القندوسي عند انتقاله إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، مناصفة مع نادي سيراميكا، حيث كان يحصل على 500 ألف دولار في الموسم، والنادي الأهلي دفع له نصف المبلغ اي 250 ألف دولار '.

وأتم:" نادي سيراميكا كليوباترا يرى أنه الأولى بالحصول على خدمات أحمد القندوسي، بعدما تلقى اللاعب عروض من نادي زد وغيرهم".

