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أحمد جودة - القاهرة - المنصورة يصطدم بالترسانة والمقاولون يواجه الاتصالات بدوري المحترفين

تنطلق اليوم الأحد 27 أكتوبر في الثالثة والنصف ، مواجهات الجولة الرابعة، من منافسات دوري المحترفين المصري، موسم 2024-2025، بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.

1- المقاولون العرب مع المصرية للاتصالات

على ستاد المقاولون العرب يخوض فريق المقاولون العرب متصدر المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 7 نقاطرمباراة صعبة بعد تعادله مع فريق سبورتنج بهدف لمثله في الدقيقة الاخيرة مع فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو انور برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق بلدية المحلة بهدفين نظيفين.

2-المنصورة ضد الترسانة

يشهد نادي شربين لقاء صعب بين فريق المنصورة متذيل المجموعة بقيادته فنية جديدة ايمن المزين دون نقاط بعد هزيمته من كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين مع فريق الترسانة صاحب المركز الثاني عشر بقيادة جمعة مشهور بعد هزيمته ايضًا في الجولة الماضية على ملعبه من اسوان بهدف دون رد.

3-طنطا ضد أبوقير للأسمدة



يستضيف ستاد طنطا مباراة طنطا صاحب المركز الثامن عشر بقيادة محمد حليم برصيد نقطة بعد تعادله الأول مع فريق لافيينا بهدف لمثله فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عطيه برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

4-منتخب السويس ضد سبورتنج



على ستاد الجيش بالسويس يلتقي فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس عشر بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 3 نقاط مع فريق سبورتنج صاحب المركز التاسع بقيادة أحمد فاروق برصيد 4 نقاط.

وتختتم مباريات اليوم بمباراة في تمام الساعة السادسة مساءل بلقاء راية ضد كهرباء الإسماعيلية حيث يستقبل ستاد حرس الحدود لقاء بين فريق راية صاحب المركز السابع عشر بقيادة أشرف توفيق برصيد نقطتين مع فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز العاشر بقيادة ياسر الكناني برصيد 4 نقاط.

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