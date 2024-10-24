عاجل- موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر 2024

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر 2024.. يشهد عشاق الكرة المصرية والعربية ليلة كروية تاريخية، حيث يلتقي قطبا الكرة المصرية، النادي الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري على أرضية استاد محمد بن زايد بالإمارات. وتأتي هذه المواجهة المرتقبة بعد أن نجح الأهلي في الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

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مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر 2024

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تُعتبر هذه المباراة التاسعة التي تجمع بين الفريقين في نهائي السوبر المصري، حيث سبق أن التقيا في 8 مناسبات سابقة، حصد الأهلي خلالها 6 ألقاب، بينما فاز الزمالك بلقبين. وتأتي هذه المواجهة في ظل حالة من الإثارة والترقب، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد اللقب، خاصة وأن كلا الفريقين يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم تحت قيادة المدربين مارسيل كولر وجوزيه جوميز اللذين حققا العديد من الإنجازات مع الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

ويمكن للمشجعين متابعتها عبر قناة أون تايم سبورتس وقناة أبو ظبي الرياضية بالإضافة إلى قناة أم بي سي مصر. ويشهد اللقاء استديو تحليلي كبير يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية للحديث عن أبرز الأحداث والمستجدات قبل وأثناء وبعد المباراة.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ستشهد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري تعليق خمسة معلقين. أسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق إلى بلال علام ومحمود أبو الركب عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بينما سيتولى أيمن الكاشف التعليق عبر قناة أون تايم سبورتس 2. من ناحية أخرى، كلفت قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عصام عبده وعامر عبد الله بالتعليق على المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 10853

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 2750

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناه mbc مصر



1- التردد: 12015

2- الاستقطاب: عمودي

3- معدل الترميز: 27500

4- معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 12091 معامل الاستقطاب: رأسي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يعد هذا اللقاء التاسع الذي يجمع الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري. في المواجهات الثمانية السابقة، حقق الأهلي الفوز في أربع مباريات خلال الوقت الأصلي، وفاز في مباراتين بركلات الترجيح. في المقابل، انتصر الزمالك في نهائيين فقط، وكلاهما بركلات الترجيح.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك



تضم تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم كما يلي:

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد خط الوسط مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات - وسام أبوعلي - بيرسي تاو

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي



يأتي تشكيل نادي الزمالك المتوقعة أمام فريق الأهلي الأول لكرة القدم اليوم كما يلي:

حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك خط الوسط شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر خط الهجوم محمد حمدي - زيزو - سيف الدين الجزيري

حكم مباراة نهائي السوبر المصري اليوم