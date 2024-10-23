انت الأن تتابع خبر محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي في دوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب النجم المصري محمد صلاح رقمًا تاريخيًا في مباراة ليفربول ولايبزيغ، المقررة الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله المثالي في البطولة، بعدما جمع 6 نقاط من انتصارين في أول جولتين، مما يمنحه الأمل في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.



يتسلح "الريدز" بقدرات مهاجمهم وهدافهم محمد صلاح، الذي تألق في المباراة الأخيرة بدوري الأبطال، حيث سجل وصنع أهدافًا في الفوز على بولونيا الإيطالي بنتيجة 2-0.



وفي حال مشاركته الليلة، سيخوض صلاح مباراته رقم 69 في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، مما يجعله ثالث أكثر اللاعبين ظهورًا بقميص الريدز في تاريخ البطولة، بعد جيمي كاراجر (91 مباراة) وستيفن جيرارد (87 مباراة).



كما يحتاج صلاح إلى هدفين فقط ليصل إلى 50 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات الأوروبية. ومنذ بداية الموسم الحالي، أظهر صلاح مستوىً رائعًا، حيث سجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 11 مباراة.



تنتظر جماهير ليفربول بشغف هذه المباراة، آملين أن يضيف صلاح إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المذهلة .