نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة مساء الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه عن مناطق: "المعتمدية، برك الخيام، عزبة العسيلي، ناهيا"، لمدة 8 ساعات، بدءً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل خط مياه قطر 400 مم، والمتعارض مع محور ناهيا بشارع ناهيا بولاق ضمن اعمال تطوير إمتداد محور أحمد عرابي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتاثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.