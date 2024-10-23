نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة بكلية التمريض حول انتصارات أكتوبر وبناء المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة احتفالاتها بالذكرى الــ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث نظمت كلية التمريض - بإشراف د.فاطمة أحمد عابد عميدة الكلية- ندوة بعنوان “انتصارات أكتوبر وبناء المستقبل”، حاضر فيها كل من اللواء إيهاب محمد عبد العزيز محمد نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والعميد أشرف عبد الحميد، والعقيد محمد جودة عبد الرازق.

حضر الندوة وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وخلال الندوة، تم استعراض أهمية الانتصار الذي تحقق في السادس من أكتوبر 1973، وتأثيره على مسيرة الوطن، كما تم استعراض الدروس المستفادة من تلك المرحلة التاريخية، وكيفية تعزيز الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة.



كما تناولت الندوة، تاريخ العسكرية المصرية وتفوق الجندى المصري وتميزه على مر التاريخ، وعقيدته في الدفاع عن ارضه، وأن مصر على مر تاريخها تسعى دوما لحفظ الجوار ونشرالسلام وتعزيز علاقات التعاون.

وأكد ضيوف الندوة أن حرب أكتوبر صنعت تاريخًا يجسد اتصالا بالجانب الحضاري في الشعب المصري والجيش المصري، وأبرزت مدى ترابط الشعب مع القوات المسلحة، مما كان له الأثر الأكبر في تحقيق نصر أكتوبر المجيد.



وفي نهاية الندوة، تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف توسيع الآفاق المعرفية والفكرية لديهم، وتعزيز الوعى بالقضايا المجتمعية، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.