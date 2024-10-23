توقيع ملحق بروتوكول التعاون بين جامعة حلوان ومركز بحوث وتطوير الفلزات

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين جامعة حلوان ومركز بحوث وتطوير الفلزات، تم توقيع ملحق بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين. وقد قام بتوقيعه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، تأكيدًا على التزام الجامعة بدعم التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات المعدنية في مصر.

يهدف البروتوكول إلى تفعيل المزيد من الأنشطة البحثية المشتركة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على استثمار مخرجات البحث العلمي لتعزيز ريادة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما يهدف ايضا إلى توفير الاستشارات بأعمال الصيانة فى شتى المجالات.

وأوضح رئيس الجامعة أن ملحق البروتوكول يعكس التزام الجامعة بتطبيق أحدث الممارسات العلمية لتلبية احتياجات السوق المصري، وخاصة في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية. كما أشار إلى أن التعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات يسهم في تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية لدى الطرفين.

من جانبه، أكد **الدكتور أحمد فهمي البنداري، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ورش العمل والمشاريع البحثية التطبيقية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية في قطاعي المعادن والتعدين.

من المتوقع أن يسهم ملحق البروتوكول في تعميق التعاون بين الجانبين، مع التركيز على تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تهدف إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.