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أحمد جودة - القاهرة - طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برغبته في المشاركة بمباراة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام غدا الخميس الموافق 24 أكتوبر.

نجم الأهلي يطالب بالمشاركة أمام الزمالك في السوبر.. ورد فعل مفاجئ من كولر

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" أشرف داري طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، المشاركة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري".

وأضاف:" أشرف داري يشعر أنه تحسن بنسبة كبيرة، ولذلك يرغب في المشاركة أمام الزمالك".

وأشار:" مارسيل كولر أبدى رفضه التام لفكرة مشاركة أشرف داري في مباراة الزمالك، بسبب عدم تماثله للشفاء بشكل كامل".

واختتم كريم رمزي:" كولر أبلغ أشرف داري أنه يتم تجهيزه بشكل كبير، من أجل المشاركة في مباراة العين الإماراتي القادمة ببطولة كأس الانتركونتنتال ".