نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام فريق الزمالك، وذلك في نهائي كأس السوبر المصري.

موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد، جاهزان للمشاركة في مباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري، عقب تعرضهما للإصابة أمام سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي".

وأضاف:" إصابة كلا من رامي ربيعة وعمر كمال لم تكن كبيرة، ولكن الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح، سيغيبان عن نهائي السوبر المصري بسبب الإصابة ".

