ليفربول يحافظ على قمة "البريميرليغ"واصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على تشيلسي 2 ـ 1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة الثامنة من "البريميرليغ" التي شهدت أيضا فوز مانشستر سيتي حامل اللقب على مضيفه ولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها.

ورفع ليفربول رصيده في المركز الأول إلى 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية، فيما حل أرسنال، الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم أمام بورنموث بهدفين دون مقابل أمس السبت ، في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ففي المباراة الأولى، تقدم ليفربول بهدف أحرزه محمد صلاح في الدقيقة (29) من ركلة جزاء، ليدرك تشيلسي التعادل بهدف لنيكولاس جاكسون في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، وبعد ثلاث دقائق لعب صلاح كرة عرضية إلى زميله كورتيس جونز ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة (51).

وبهذه الخسارة يتراجع تشيلسي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة.

وسيخوض الفريقان اختبارا صعبا في الجولة المقبلة من منافسات الدوري، حيث سيحل ليفربول ضيفا على أرسنال، بينما يستضيف تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد.

وفي المباراة الثانية، منح اللاعب جون ستونز مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه ولفرهامبتون بتسجيله هدفا في الرمق الأخير من المباراة، حيث افتتح يورغن ستراند لارسن التسجيل لولفرهامبتون في الدقيقة (7)، ليرد سيتي عبر لاعبيه يوشكو غفارديول بهدف التعادل في الدقيقة (33) وهدف الفوز لجون ستونز في الدقيقة (90+5).